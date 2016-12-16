"المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة

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"المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 ديسمبر 2016 - 17:56



"المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة
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أطلق المجلس الأعلى للشباب حملة تحسيسية على عموم التراب الموريتاني من أجل شرح آليات اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس.
 
وبدأت الحملة من مدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنه، مساء أمس الخميس، على أن تصل فيما بعد لجميع عواصم الولايات بما فيها ولايات نواكشوط الثلاث.
 
وستشهد الحملة جلسات نقاش في دار الشباب بكل محطة، من أجل شرح آليات الترشح واختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب التي افتتح الباب أمام الترشح لعضويتها.
 
وجرى افتتاح الحملة بدار الشباب في مدينة آلاك، جنوب غربي موريتانيا، إذ رحب والي ولاية لبراكنه المساعد الساليمو ولد الطالب عبد الرحمن ببعثة المجلس الأعلى للشباب.
 
من جانبه رحب عضو المكتب التنفيذي للمجلس جاكيتى الشيخ سك، بالسلطات الإدارية والأمنية وبالجماهير الشبابية التي حضرت، مؤكدا على الدور المنوط بالشباب من خلال هذا المجلس، والآمال الجسام الملقاة عليه.
 
وخلال الجلسة شرح عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب ابحيدة ولد خطري ظروف نشأة وعمل المجلس وهيكلته، قبل أن يتم فتح المجال أمام الشباب لطرح أسئلتهم ومقترحاتهم.
 


الكلمات المفتاحية : الشباب, المجلس الأعلى


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