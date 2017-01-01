المجلس الدستوري يرفض الطعون ويقر نتائج الاستفتاء

مباحثات موريتانية-أوروبية في مجال الصيد البحري

مصرع اثنين من مشايخ الكويت في هجوم واغادوغو

موريتانيا: بدء تفويج الحجاج والوزير يطالب بالانضباط

كتلة "تواصل" البرلمانية تطالب باطلاق سناتور معتقل

سبعة قتلى فى هجوم على بعثة الأمم المتحدة بمالي

واغادوغو.. ليالي الرصاص تتجدد على عتبة مطعم تركي

مالي: هجوم يستهدف قوات الأمم المتحدة في تمبكتو

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : المجلس الدستوري يبت في نتائج الاستفتاء https://t.co/UpBwhzjMDd
الثلاثاء 15 غشت - 14:28
Sahara Media Agency : المجلس الدستوري يبت في نتائج الاستفتاء https://t.co/B8fF27Wz73
الثلاثاء 15 غشت - 14:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المجلس الدستوري يرفض الطعون ويقر نتائج الاستفتاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 15 غشت 2017 - 11:55



الاستعدادات لمؤتمر صحفي يعقده المجلس الدستوري - صحراء ميديا
الاستعدادات لمؤتمر صحفي يعقده المجلس الدستوري - صحراء ميديا
مواضيع ذات صلة

أقر المجلس الدستوري، أعلى هيئة تشريعية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في موريتانيا يوم السبت 05 أغسطس الجاري، والتي تدخل تعديلات عديدة على دستور 1992.
 
ورفض المجلس الدستوري جميع الطعون التي تقدم بها عدد من المواطنين الموريتانيين المسجلين على اللوائح الانتخابية، والتي حاولت توثيق عمليات تزوير شابت الاقتراع، من التصويت عن الغائبين والأموات، ومكاتب صوتت بنسبة 100 في المائة.
 
وأعلن رئيس المجلس الدستوري السغير ولد امبارك، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس في نواكشوط، أن البت في النتائج يأتي بعد مراجعة محاضر الاقتراع في مختلف الدوائر في الداخل والخارج وتدقيقها وتمحيصها وبعد الاستماع إلى المقرر والمداولات طبقا للقانون وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة الصادرة عن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات.
 
وقال ولد امبارك إن المجلس توصل إلى فوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991: بعد حصول نعم على نسبة 58ر85 في المائة من أصوات الناخبين الموريتانيين، وفوز مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991: بعد حصول نعم على نسبة70ر 85 من أصوات الناخبين الموريتانيين.
 
وكانت هذه النتائج محل طعن من طرف أحزاب المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، سواء تلك التي قاطعت الاستفتاء، أو حزب اللقاء الذي شارك فيه.
 
وتقدم عدد من المواطنين بطعون إلى المجلس الدستوري، توثق عمليات تزوير شابت الاقتراع، من التصويت عن الغائبين والأموات، ومكاتب صوتت بنسبة 100 في المائة.
 
ولكن المجلس أعلن بطلان كافة الطعون المقدمة له المتعلقة ببطلان عملية الاقتراع المذكورة ورفض تلك الطعون لعدم استنادها إلى أدلة مقنعة.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, المجلس الدستوري
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة