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المجموعة الحضرية تفسخ عقدها مع شركات النظافة الخصوصية


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 9 سبتمبر 2017 - 18:44



المجموعة الحضرية تفسخ عقدها مع شركات النظافة الخصوصية
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أعلنت مجموعة نواكشوط الحضرية أنها فسخت العقد مع شركات النظافة الخصوصية بشكل ودي ، بعد فشل الشركات وعجزها عن القيام بالمهام التي أوكلت إليها في المقاطع التي فازت بها ( كل مقطع : ثلاث ( 03 ) بلديات ).

وقالت المجموعة فى بيان لها إن توصلت لاتفاق مع الشركات  يضمن أن تتولى كل شركة بلدية واحدة فقط ، بدل ثلاث بلديات ، وتتولى مجموعة انواكشوط الحضرية البلديات الخمس ( 05 ) المتبقية وهي (  تفرغ زينه، لكصر، تيارت عرفات والرياض) وتتولى الشركات ( الميناء لمالكود ، السبخة لــأمتراد ، توجنين لنور للصيانة  ودار النعيم لـــلبات للأشغال العمومية ).

وأوضح البيان أنه بعد الاتفاق المذكور، بدأت مجموعة انواكشوط الحضرية منذ 20 أغسطس 2017 بتنظيم وتوزيع عمالها على البلديات المذكورة لضبط العملية من جديد ومن أجل إعطاء دفع للعملية قررت المجموعة الحضرية أن تقوم في كل يوم سبت بتجميع جميع عمالها وآلياتها على مستوى البلدية الواحدة لنزع القمامة المتراكمة وكنس الشوارع العامة والضيقة.

و بدأت هذه العملية اليوم السبت من تفرغ زينه وهي مفتوحة لكل المتطوعين والخيرين من سكان كل بلدية من شباب ونساء، وفق بيان المجموعة الحضرية .


الكلمات المفتاحية : الحضرية, موريتانيا, نواكشوط
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