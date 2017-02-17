المجموعة الرباعية حول اليمن تجتمع في بون



عقدت المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن اجتماعها الأول بحضور وزير الخارجية الأمريكية الجديد ريكس تيرلسون، وبحثت فيه المستجدات على الساحة اليمنية، وذلك على هامش لقاءات قمة العشرين في بون بألمانيا الخميس، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وتضم المجموعة الرباعية حول اليمن كلاً من السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة وبريطانيا.



وقال تيلرسون إن أميركا تواصل دعم عملية تقودها الأمم المتحدة في اليمن، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود، وفقا لما نقلته "رويترز".



وقال مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "أكد الوزير دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية التي تقودها الأمم المتحدة... وأشار إلى الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن دون قيود".



وقال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولرفي أول تصريح يدلي به منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، إن الإدارة الجديدة "تسعى إلى الوصول لحل سلمي للصراع الدائر في اليمن، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأهداف الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة".

