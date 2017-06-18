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المحامون الموريتانيون يستفيدون من التأمين الصحي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 22:14



المحامون الموريتانيون يستفيدون من التأمين الصحي
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وقعت إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي، مع نقابة المحامين الموريتانيين اتفاقا يتمكن بموجبه منتسبو الهيئة وأفراد أسرهم من الاستفادة من كافة حقوق ومزايا نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا في البلاد.
 
وبحسب بيان صادر عن نقابة المحاميين، فإن توقيع الاتفاقية الذي تم يوم الخميس الماضي "يأتي تتويجا للجهود التي بذلها مجلس الهيئة منذ بداية مأموريته الحالية، والتي جسدها النقيب في تفاوض مباشر قاده شخصيا، مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي".
 
وأوضح البيان أن النقابة والصندوق تمكنا عبر المفاوضات من "التغلب على كل الصعوبات التي كانت مطروحة خلال الفترات الماضية"، وفق نص البيان.
 
واعتبر البيان أن الاتفاقية جاءت لتلبي مطلبا أساسيا لأغلب المحامين، خصوصا بالنسبة لغير المستفيدين من نظام التأمين الصحي بموجب وجودهم في وضعيات مهنية أو اجتماعية تخولهم تلك الاستفادة.
 
وأضاف البيان أنه يتوقع أن يستفيد من هذه الاتفاقية نحو 200 محام لم تتح لهم في السابق فرصة الولوج إلى هذه الخدمة.
 
وقد أخطرت النقابة المحامين بتوقيع الاتفاقية، ودعت الراغبين في الاستفادة منها إلى استكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك من أجل وضع الاتفاق قيد التنفيذ ابتداء من فاتح يوليو القادم.
 


الكلمات المفتاحية : تأمين, صحة, محاماة, نقابة
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