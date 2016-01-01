المحكمة العليا تحدد موعد النطق بالحكم على المسيء



قررت المحكمة العليا الاستماع تأجيل النطق بالحكم في حق المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير حتى يوم 20 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل التداول بخصوصه.



وكانت المحكمة العليا قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء جلسة للنظر في استئناف فريق الدفاع عن المسيء للحكم بالإعدام حداً الصادر في حقه عام 2014 من طرف محكمة الجنايات بنواذيبو.



وبدأت مع ساعات المساء مرافعات الدفاع بمرافعة المحامي محمد ولد امين، فيما طالبت المحامية فاطمتا امباي بمعاقبة المسيء بغرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 60 ألف أوقية.



من جهة أخرى من المنتظر أن يعقد فريق محامي الجناب النبوي الشريف مؤتمراً صحفياً مباشرة بعد رفع الجلسة، أمام مبنى المحكمة العليا.



في غضون ذلك يتجمهر الآلاف أمام بوابة المحكمة العليا في انتظار انتهاء الجلسة.

