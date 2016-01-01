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المحكمة العليا تطلق مكتباً فنياً للدراسات والتوثيق


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 13:14



المحكمة العليا تطلق مكتباً فنياً للدراسات والتوثيق
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أطلقت المحكمة العليا اليوم الأربعاء بمقرها في العاصمة نواكشوط أنشطة مكتب فني للدراسات والتوثيق تابع للمحكمة، ويتكون المكتب، حسب القائمين عليه، من مكتبة مسيرة طبق أحدث النظم المعلوماتية تضم ما يناهز 2000 كتاب ودورية متخصصة، وقاعتان إحداهما للتكوين على المعلوماتية والأخرى للتكوين في المجالات القانونية والقضائية.
 
وأوضح رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف بالمناسبة أن إطلاق هذا المكتب يتنزل في إطار سياسة تحديث المحكمة العليا المنتهجة منذ عدة سنوات.
 
وأشار إلى أن المكتب يهدف إلى توفير المراجع القانونية الحديثة للقضاة وأعوان القضاء وتكوين القضاة بشكل مستمر حول المستجدات القانونية والموضوعات ذات الاهتمام القضائي ومتابعة توثيق جميع قرارات المحكمة منذ إنشائها.
 
وقال إن المحكمة العليا ستقوم بنشر ثلاث بحوث سنويا سيتم انتقاؤها من بين البحوث والدراسات التي يعدها أعضاء الأسرة القضائية، كما ستقوم بتقديم تشجيع مادي ومعنوي سنوي للمتميزين في مجال الدراسات القانونية وتحرير القرارات والأحكام القضائية.
 
جرى حفل انطلاق أنشطة المكتب بحضور وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام للمحكمة العليا وعدد من القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
 


الكلمات المفتاحية : المحكمة العليا, قانون, قضاء


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