المدير العام للأمن يحذر من ظهور أنماط جديدة من الجرائم

حذر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت أمس الأحد من ظهور أنماط جديدة من الجرائم ناجمة عن تمدد المدن وتزايد ساكنتها ، مشيرا إلى أنه ورغم هذه الظروف المساعدة على تنامي الجريمة، سجلت الشرطة الوطنية نجاحات باهرة في مكافحة الارهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجرائم القتل والاغتصاب والسرقة مما أدى إلى تراجع كبير في نسبة الجرائم المسجلة هذه السنة .

وقال المدير العام للأمن الوطني خلال تخليد اليوم الوطني للشرطة إن تخليد هذا اليوم يأتي في ظروف إقليمية ودولية يطبعها العنف وعدم الاستقرار بسبب الارهاب والجريمة المنظمة ، مؤكدا أن الشرطة الوطنية ظلت شريكا فاعلا لجميع أطراف المنظومة الأمنية الوطنية سواء تعلق الأمر بالعدالة أو بالهيئات العسكرية والأمنية المختصة، للقيام بدورها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وذكر ولد مكت بأهم الانجازات التى تحققت خلال العام الحالي لصالح قطاع الشرطة الوطنية والتى شملت جميع المجالات المرتبطة بالموارد البشرية والمعدات والبني التحتية والتكافل الاجتماعي وغيرها مثل تكوين 200 وكيل شرطة وأكتتاب 35 إطارا و500 وكيل.



ودعا الضباط وضباط الصف والوكلاء إلى مزيد البذل والتضحية والصرامة في سبيل حفظ الأمن والنظام وفرض احترام القانون وفاء لشعارنا:" الشرطة في خدمة المجتمع".



وجرى الحفل المنظم بالمناسبة بحضور وزير الداخلية واللا مركزية و وزير العدل والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش الفريق حننه ولد سيدى وقائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد أسواد ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا وولاة نواكشوط ووكلاء الجمهورية في نفس الولايات ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم تفرغ زينه وعدد من الضباط بالادارة العامة للأمن الوطني.