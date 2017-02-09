المرابطون أفضل ضعفاء التصنيف الشهرى للفيفا



احتلت موريتانيا المركز 107 عاليما في التصنيف الشهري لإتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" ، متقدمة بذلك 6 مراكز على تصنيف شهر يناير الماضي ، حيث احتلت المركز 113.



وجاءت مصر فى المركز 23 متقدمة بواقع 12 مركزا لتتصدر القارة الإفريقية، بينما قفزت الكاميرون 29 مركزا بعدما فازت مؤخرا ببطولة الأمم الإفريقية وباتت في المركز 33.





وجاءت مصر الأولى إفريقيا وعربيا في التصنيف الشهري رغم خسارتها في المباراة النهائية بالبطولة الإفريقية، وقفزت السنغال، التي كانت الأولى إفريقيا مركزين فقط وباتت في المركز 31.



وما زالت الأرجنتين تحتل المركز الأول، فيما تشغل البرازيل المركز الثاني تليها بطلة كأس العالم ألمانيا ثم تشيلي وبلجيكا، في حين تفوقت فرنسا على كولومبيا وشغلت المركز السادس.



وتتصدر إيران دول آسيا، إذ حلت في المركز 32، بينما تراجعت روسيا مضيفة بطولة كأس العالم المقبلة 5 مراكز إلى المركز 61.

