المرابطون تتبنى الجهوم على قاعدة أممية بغاو



تبنت جماعة المرابطون الناشطة فى شمال مالي الهجوم على معسكرات القوات الأممية أمس الثلاثاء فى مدينة غاو شمالي مالي.



وأكدت الجماعة التى يقودها مختار بلمختار المعروف ب "بلعور" أن أفرادا من الجماعة اخترقوا الحاجز الأمني لمعسكر القوات الأممية فى مطار غاو فيما وصفها البيان بالعملية الأمنية الخاصة.



وأشار البيان إلى أن معركة بالأسلحة الرشاشة دارت بين المهاجمين وأفراد القوات الأممية دون الكشف عن حجم الخسائر.



وتأسست جماعة المرابطون في العام 2013 بعد اندماج كتيبة الملثمون التي يقودها مختار بلمختار مع حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، التي كان يقودها أبو الوليد الصحراوي.

