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"المرابطون" يشاركون في بطولة اتحاد غرب إفريقيا


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 9 سبتمبر 2017 - 19:52



"المرابطون" يشاركون في بطولة اتحاد غرب إفريقيا
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غادر المنتخب الموريتاني لكرة القدم للاعبين المحليين  العاصمة نواكشوط فجر اليوم السبت، متوجهاً إلى غانا؛ حيث سيشارك في البطولة الودية لاتحاد غرب إفريقيا، التي تشهد مشاركة 16 منتخباً من دول غرب القارة الافريقية.
 
وسيواجه المنتخب الموريتاني  نظيره المالي في اللقاء الإقصائي الأول يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة "أ" التي تضم ثمانية منتخبات يلعب كل منها مباراة إقصائية، لتتأهل أربعة منها إلى دور المجموعات الذي يضم مجموعتين يتأهل من كل منهما منتخبان إلى الدور نصف النهائي، حسب مانشرته صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على صفحتها الرسمية .

واختار الناخب الفرنسي  كورينتان مارتينس لهذه البطولة 18 لاعباً ، حيث تنص شروط المسابقة على مشاركةهذا العدد ،  وجاءت القائمة على النحو التالي:
 
الحراسة
ابراهيم سليمان - أف سي نواذيبو
محمد صلاح الدين - أف سي تفرغ زينه
 
الدفاع
حسن لمرابط - أف سي نواذيبو
المصطفى دياو - الكونكورد
محمد واد - أف سي نواذيبو
حسن سالم - الحرس الوطني
محمد عبد الله ابيليل "نغارا" - الدز
يوبا زيدان - الكونكورد
 
الوسط
موسى سيدي باقايوقو - لكصر
صمبا موسى عبد الله - تفرغ زينه
عبد الله غي "بالاي" - أف سي نواذيبو
محسن بده - لكصر
جيبي ديوب "كابرال" - الكونكورد
مصطفى امباي - أف سي نواذيبو
 
الهجوم
موسى قرموقو تراوري - الدز
مختار سيدي السالم - الكونكورد
اعلي الشيخ الفلاني - أف سي نواذيبو
محمد امبارك - الكونكورد


الكلمات المفتاحية : المرابطون, رياضة, غانا, كرة القدم, موريتانيا
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