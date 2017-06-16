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"المرابطون" يطلبون الدعاء للتأهل لأمم افريقيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 22:11



"المرابطون" يطلبون الدعاء للتأهل لأمم افريقيا
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حضرت تشكيلة منتخب موريتانيا لكرة القدم "المرابطون" لحفل اختتام مهرجان "ليالي المدح" فى العاصمة نواكشوط ، وبعد صعودهم إلى المنصة طالبوا الجمهور بالدعاء للمنتخب بالتوفيق بمشاركته فى تصفيات أمم افريقيا 2019 .

ووجه المشرفون على المهرجان دعوة إلى أعضاء المنتخب للمشاركة فى الحفل الختامي ، بعد عودتهم بثلاث نقاط ثمينة من بتسوانا ، فى مستهل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية ،التى ستقام بالكاميرون .

والتقط اللاعبون صورا تذكارية مع الجمهور و القائمين على المهرجان ، فى دورته الرابعة التى اختتمت فجر اليوم الجمعة ،  وسط مشاركة العديد من المداحة في سهرة تواصلت حتى الصباح تم تقديم عدد من التكريمات على هامشها.

من جهة أخرى قال رئيس مركز ترانيم  محمد عالي ولد بلال إنه "بعد جهد كبير وإرادة صادقة وإيمان مطلق وعزيمة لا تنكسر وصلوا إلي بر الأمان على متن سفينة نصرة النبي عليه أفضل الصلوات والسلام، خمس ليال مضت من عمر النسخة الرابعة من مهرجان ليالي المدح"، مؤكدا أنهم في المركز "يشدون الرحال نحو النسخة الخامسة ملتزمين باسم فريق المهرجان بالعمل ليل نهار من أجل تقديمها في مستوى أرفع وأرقى".

وتم خلال هذا الموسم  إهداء النسخة الرابعة من المهرجان لروح المداح الراحل محمد محمود الملقب ابرور المنحدر من مدينة أطار بولاية آدرار شمال موريتانيا، والذي اشتهر على نطاق واسع، وفاز بجائزة "المداح" .


الكلمات المفتاحية : أمم افريقيا, المرابطون, رمضان, ليالي المدح, موريتانيا
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