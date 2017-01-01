"المرابطون" يطلقون معسكراً تدريبياً في جنوب أفريقيا



أجرى المنتخب الموريتاني لكرة القدم "المرابطون"، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أول حصة تدريبية له خلال معسكره في جنوب افريقيا استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا.



ويحضر المنتخب وديا للمباراة المرتقبة مع بوتسوانا يوم 10 من يونيو، خلال الجولة الأولى من تصفيات الكان 2019 المقامة في الكاميرون.



ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الموريتاني "المرابطون" مباراة ودية أخرى مع منتخب ليسوتو، في الرابع من شهر يونيو المقبل.



وأعلن مدرب منتخب موريتانيا الفرنسي كورينتين مارتينز قبل أيام قائمة من 23 لاعبًا استعدادًا لمواجهة بتسوانا، الشهر المقبل، بالجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

