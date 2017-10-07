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المركز الثقافي المصري بموريتانيا يحتفى بانتصارات " 6أكتوبر"


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 7 أكتوبر 2017 - 00:03



المركز الثقافي المصري بموريتانيا يحتفى بانتصارات " 6أكتوبر"

 
احتفى المركز الثقافي المصري فى موريتانيا اليوم الجمعة بمناسبة الذكرة ال 44 لانتصارات 6 أكتوبر ، برعاية من سفارة جمهورية مصر العربية  في نواكشوط وبحضور السفير المصري في نواكشوط ودبلوماسيين عن كل من السعودية والامارات والكويت والسودان والمغرب وعدد كبير من ممثلي النخبة السياسية والاعلامية والثقافية في موريتانيا .
 
ورحب  مدير المركز  نشأت ضيف فى كلمة له بالمناسية بالضيوف وشكر للموريتانيين اهتمامم المتزايد بانتصارات مصر وقال ان هذه الانتصارات هي للأمة العربية والاسلامية ولكل أحرار العالم، وفق تعبيره.

كلمة الافتتاح الرسمية كانت مع سفير مصر في موريتانيا  ماجد نافع الذي استعرض جوانب من أهمية هذا الانتصار الذي حققه الجيش المصري على
القوات الاسرائيلية واشاد في معرض كلمته بدعم العرب وخص دول الخليج العربي
.
و تابع الحضور فيلما وثائقيا لهذا الحدث لمس من خلاله الحاضرون بالصوت والصورة عظمة الانجاز الذي حققه الجيش العربي على الكيان الصهيوني.


الكلمات المفتاحية : 6أكتوبر, مصر موريتانيا
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