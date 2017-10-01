المركز الثقافي المغربي يستأنف أنشطته في موريتانيا





أعلن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط، عن استئناف انشطته في موريتانيا، من خلال خطة تشمل مشاريع متنوعة، تهدف إلى المساهمة في دعم المشهد الثقافي و المثقفين للبلد، و كذا تعزيز الروابط التي تجمع المغرب و موريتانيا.





ويشمل برنامج المركز دروسا اسبوعية في تعليم القرآن الكريم للكبار ، ودروس لتعليم اللغة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها ، ودروس في فن الخط للكبار والصغار معا.





ويقدم المركز الثقافي المغربي في نواكشوط هذه الدروس بشكل مجاني للراغبين فيها.





ويعمل المركز الثقافي المغربي في موريتانيا منذ عدة عقود، ويسعي لإنعاش الساحة الثقافية الموريتانية من خلال جملة من الانشطة التي ينظمها بشكل دائم.

