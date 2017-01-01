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المزارعون يطالبون فى اجتماع مع الرئيس بمنع استيراد الأرز


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 19:22



المزارعون يطالبون فى اجتماع مع الرئيس بمنع استيراد الأرز
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عقد الرئيس الموريتاني  محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الاثنين في مقاطعة اركيز، اجتماعا مع المزارعين والفاعلين في القطاع الزراعي وذلك في اطار انطلاق الحملة الزراعية -2018-2017.

وطالب المزارعون  فى بداية الاجتماع  بزيادة اجراءات منع استيراد الأرز من الخارج والنواقص والجهود التي ينبغي القيام بها لتسوية ابرز المشاكل المطروحة.
 
وطرح المزارعون على الرئيس المشاكل التى يعانون منها ، مثل  تسويق الأرز الخام والكمية الكبيرة المتراكمة في المخازن المهددة بالتلف بفعل انهيار الاسعار، والتي تظهر الحاجة الماسة من وجهة نظرهم لحل مشكلة التسويق بصورة جذرية ونهائية، مطالبين بتوفير البذور المحسنة وإيجاد حل واقعي لمشاكل القرض الزراعي للتخفيف من معاناة المزارعين المتعثرين .

وشدد المزارعون على ضرورة مكافحة  الآفات الزراعية وتوفير الأسمدة والمبيدات، وتسوية المشاكل المرتبطة بزراعة القمح وبتزويد المزارع بالكهرباء مثمنين الاجراءات المتخذة بغية منح قطع أرضية للمزارعين المؤجرين.
 
وأشار أحد المتدخلين إلى المشاكل التي تكتنف عملية التمويل الذي يتطلبه نمو القطاع الزراعي وتبني آلية لايجاد قروض طويلة ومتوسطة المدى من أجل القيام بالاستصلاحات الضرورية، مبرزا العوائق التي تكتنف القروض قصيرة المدى المتوفرة وإحاطتها بمرونة وآلية سهلة للحصول عليها.

وطالبوا بايجاد آلية تامين لحماية المزارع من الكوارث وتفادي العجز الذي قد يتعرض له، وتفعيل صندوق التامين المقترح منذ عدة سنوات.

وأعطى ولد عبد العزيز صباح اليوم ، إشارة انطلاق الحملة الزراعية لهذه السنة من مدينة "اركيز" ، كما دشن عدة مشاريع تنموية بالمدينة .
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الكلمات المفتاحية : اركيز, الزراعة . موريتانيا, عزيز
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