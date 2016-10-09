تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب

رئيس المنتدى يبحث ملف الحوار مع سفيري فرنسا و أمريكا

المستشارة الألمانية تصل إلى مالي في مستهل جولتها الأفريقية

السعودية : السلطات تشرع في إسدال ثوب الكعبة المشرفة

رئيس حزب التكتل يدعو للوقوف في وجه " مهزلة" الحوار

النعمة تحتضن أول نشاط لاتحاد الأدباء والكتاب خارج نواكشوط

كيدال تشيع الشيخ أغ أوسا بعد اغتياله في عملية تفجير

موريتانيا تطلب الإنضمام للاتحاد العربي للكرة الطائرة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لصالح المركز الوطني لأمراض القلب https://t.co/FahM9xoFf6
الاحد 9 أكتوبر - 19:38
Sahara Media Agency : رئيس المنتدى يبحث ملف الحوار مع سفيري فرنسا و أمريكا https://t.co/EDTHaS4BBK
الاحد 9 أكتوبر - 19:38
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المستشارة الألمانية تصل إلى مالي في مستهل جولتها الأفريقية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 أكتوبر 2016 - 16:35



المستشارة الألمانية تصل إلى مالي في مستهل جولتها الأفريقية
مواضيع ذات صلة

 

وصلت اليوم الأحد  المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى العاصمة المالية باماكو في مستهل زيارة تقودها إلى عدة دول افريقية ، وتدوم لمدة 3 أيام .

 
وستتفقد ميركل في مالي القوات المشاركة في حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويصل عدد  القوات الألمانية  المشاركة في عملية حفظ السلام 550 جنديا،وستغادر بعدها الى النيجر ثم اثيوبيا حيث ستزر مقر الإتحاد الافريقي في  آديس بابا.


وكانت ميركل قد طالبت المجتمع الدولي أمس السبت  بتوجيه المزيد من الدعم الى افريقا،مؤكدة أهمية هذا الدعم لمحاربة المشكلات التي تدفع مواطني القارة الى الهروب من بلدانهم ،ومساعدتهم في التنمية في ظل ازدياد عدد السكان.


ودعت المستشارة الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا إلى توقيع اتفاقات مماثلة للاتفاق الذي  تم توقيعه مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.


وعند عودتها إلى برلين الأسبوع المقبل، ستستقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس النيجيري محمد بخاري.

 

يذكر أن القارة الأوروبية تشهد موجة هجرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الماضي، وتشير إحصاءات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يقارب الـ200 ألف شخص منذ مطلع العام الحالي.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, مالي, ميركل


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة