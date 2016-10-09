المستشارة الألمانية تصل إلى مالي في مستهل جولتها الأفريقية





وصلت اليوم الأحد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى العاصمة المالية باماكو في مستهل زيارة تقودها إلى عدة دول افريقية ، وتدوم لمدة 3 أيام .





وستتفقد ميركل في مالي القوات المشاركة في حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويصل عدد القوات الألمانية المشاركة في عملية حفظ السلام 550 جنديا،وستغادر بعدها الى النيجر ثم اثيوبيا حيث ستزر مقر الإتحاد الافريقي في آديس بابا.





وكانت ميركل قد طالبت المجتمع الدولي أمس السبت بتوجيه المزيد من الدعم الى افريقا،مؤكدة أهمية هذا الدعم لمحاربة المشكلات التي تدفع مواطني القارة الى الهروب من بلدانهم ،ومساعدتهم في التنمية في ظل ازدياد عدد السكان.





ودعت المستشارة الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا إلى توقيع اتفاقات مماثلة للاتفاق الذي تم توقيعه مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.





وعند عودتها إلى برلين الأسبوع المقبل، ستستقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس النيجيري محمد بخاري.







يذكر أن القارة الأوروبية تشهد موجة هجرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الماضي، وتشير إحصاءات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يقارب الـ200 ألف شخص منذ مطلع العام الحالي.

