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المستقلة للانتخابات تطالب بالمسؤولية أثناء حملة تعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 يوليوز 2017 - 17:10



المستقلة للانتخابات تطالب بالمسؤولية أثناء حملة تعديل الدستور
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طالبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس الأحزاب المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور بالالتزام بأعلى درجات المسؤولية في سلوكهم وخطبهم الانتخابية، مضيفة أن الحملة "خاضعة لمدونة سلوك تستبعد خطب الشتائم والتجريح الشخصي، وكل أسلوب من شأنه أن يثير التوترات، أو يسيء إلى كرامة المنافسين".


وقالت اللجنة في بيان صحفي إن القوى السياسية الموجودة في الساحة يمكن أن تمارس بدء من الساعة صفر من مساء اليوم كامل حريتها في الاستخدام القانوني لوسائل الإعلام والاتصال، من أجل الترويج لأفكارها، وتوضيح مواقفها، "بهدف التأثير على اختيارات الناخب، في هذا الاتجاه أو ذاك".


ودعت المستقلة للانتخابات المسؤولين والصحفيين في وسائل الإعلام الوطنية، العمومية منها والخصوصية، إلى القيام الدور المنوط بهم في تغطية هذا الحدث، "آخذين بعين الاعتبار ما يقع على عاتقهم من مسؤولية حساسة تجاه نجاح هذه الحملة" بحسب تعبير اللجنة.


وأكدت اللجنة أنها ستعمل بالتعاون مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، على تأمين التنسيق اللازم لفرض احترام أخلاقيات المهنة والشفافية المطلوبة، من أجل توفير معاملة إعلامية منصفة لجميع الفرقاء.



الكلمات المفتاحية : احزاب, اللجنة المستقلة, انتخابات
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