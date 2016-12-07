المصادقة على اتفاق استثمار موريتاني-سوداني



صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار موقعة بين الحكومة الموريتانية وحكومة جمهورية السودان.



وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، خلال جلسة برلمانية علنية اليوم، إن هذه الاتفاقية ستسمح بتدفق الاستثمارات السودانية إلى موريتانيا، وهو ما يمكن بحسب الوزير من خلق فرص تشغيل جديدة وسيساهم في خفض نسبة البطالة والفقر.



وأضاف أن أهمية مشروع القانون تبرز في خلق الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات المتبادلة وحمايتها في نطاق الاتفاقيات الدولية، من أجل المساهمة في بناء علاقات اقتصادية قادرة على تحقيق الرفاهية في البلدين.



وثمن الشيوخ مشروع القانون مؤكدين أهمية التعاون عامة والتعاون العربي-العربي خاصة.

