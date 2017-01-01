المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)

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المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 3 غشت 2017 - 18:11



المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)
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خرجت تنسيقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، في ثلاث مظاهرات متزامنة، بالعاصمة نواكشوط تعبيراً عن رفض تعديل الدستور، رغم رفض السلطات الترخيص لمظاهراتها.
 
وكانت التنسيقية قد عبرت عن تمسكها بحق التظاهر السلمي للتعبير عن موقفها الرافض للتعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها يوم السبت المقبل.
 
وانطلقت المسيرة الأولى في مقاطعة تفرغ زينة، وتحديداً من عند العيادة المجمعة "كلينيك" باتجاه منطقة "آفركو" على شارع جمال عبد الناصر.
 
فيما انطلقت المسيرة الثانية من منطقة "أوريكس" بدار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية باتجاه مقر حاكم المقاطعة، بينما انطلقت الثالثة من "الدايات الثلاثة" بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية.
 
وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت ترخيص المظاهرات التي ستنظمها المعارضة الرافضة لتعديل الدستور، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي تسبق تعديل الدستور.
 
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن السلطات أبلغت المعارضة برفض الترخيص للمظاهرات التي تمت الدعوة لها في ولايات نواكشوط.
 
وأشارت نفس المصادر أن مظاهرة نواكشوط الغربية بقيادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحركة أفلام، بينما يقود مظاهرة نواكشوط الشمالية حزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب إيناد والصواب، ويقود المظاهرة الثالثة في ولاية نواكشوط الجنوبية، المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحركة إيرا وحزب الوطن.
 

المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)

المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)

المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)

المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, المعارضة, عزيز
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