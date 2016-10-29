المعارضة الموريتانية تطلق مسيرة رافضة لتعديل الدستور



انطلقت المسيرة التي دعا لها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، مساء اليوم السبت، للتعبير عن رفض التعديل الدستوري الذي ينوي النظام القيام به قبل نهاية العام الجاري.



واختار المنتدى أن تكون مسيرته على خطين، الخط الأول ينطلق من "كرفور مدريد" والثاني من "كرفور بي أم دي"، على أن يلتقي الخطان أمام دار الشباب القديمة؛ ويشارك قادة المعارضة في المسيرة الثانية التي ستنطلق من "كرفور بي أم دي".



وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل معارض في موريتانيا، قد دعا للخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن رفض تعديل الدستور من طرف النظام الحاكم.



وتجري هذه المسيرة بعد الترخيص لها من طرف السلطات الموريتانية، فيما اتخذت إجراءات أمنية لتأمين المسيرة وتلافي وقوع أعمال تخريب أو عنف.



وترفع المعارضة شعار "لا لتعديل الدستور"، وذلك بعد إعلان النظام عن استفتاء شعبي سينظم قبل نهاية العام بناء على مخرجات الحوار الوطني الذي قاطعته المعارضة التقليدية، وشاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة القريبة من النظام.



وتضمنت التعديلات الدستورية المعلن عنها حتى الآن، نقاطاً عديدة من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى استحداث مجالس جهوية.

