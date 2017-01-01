المعارضة :النظام شجع القبلية وجند وسائل الدولة لانجاح الاستفتاء





اتهمت المعارضة الموريتانية اليوم الجمعة النظام بتشجيع القبلية والجهوية وتجنيد وسائل الدولة لفرض التعديلات الدستورية المرتقبة مطلع الشهور المقبل، مشيرة إلى رفضها بشدة للاستفتاء "الذي يعد خارج الإجماع".



ووجهت المعارضة فى بيان مشترك لها نداء إلى كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل الاتحاد وتنسيق الجهود لإفشال ، ما أسمته ب " المهزلة التي ترمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والتفقير والجوع والعطش" ، وفق تعبيرها.



وطالب قادة المعارضة كافة الموريتانيين بمقاطعة الاستفتاء الذى ياتي فى وقت تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى التوجه، بصورة هادئة وتوافقية، نحو تهيئة الظروف الضرورية لضمان تبادل سلمي وديمقراطي على السلطة في ظرفية وطنية ودولية حبلى بكل المخاطر، وفق البيان .





وقالت المعارضة إن سياسات النظام الحالي تقوم على التمييز، وغياب العدل، وانعدام المحاسبة، وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر تكريس العبودية ومخلفاتها، واحتقار التطلعات المشروعة للشعب في العيش في وئام وانسجام في ظل دولة القانون والمواطنة، حسب تعبيره.





وأوضح البيان أن غلاء المعيشة، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والعطش، والبطالة، وانعدام الأمن، وتردي الخدمات العامة، نتيجة لسياسة التفقير التي ينتهجها النظام من خلال مضاعفة الضرائب والمكوس على الأفراد والشركات والتربح من أسعار المحروقات، على حد تعبيره



وألغت المعارضة نشاطا كانت ستقيمه ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، بعد منع عناصر من حركة "ايرا" إلى انضمت إلى تكتل المعارضة ،من الدخول.

