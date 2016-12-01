المعارضة تدين بيع سكن السفير الموريتاني بواشنطن



دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضين، عزم السلطات الموريتانية بيع منزل سفير موريتانيا في واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.



واتهم المنتدى والتكتل النظام، في بيان مشترك، بما قالا إنه "التلاعب بكل نفيس وغال على هذا الشعب، وتحويل مدخراته وموارده إلى دكان لا يتنزه صاحبه عن بيع أي شيء".



وقال البيان المشترك إن "بيع منزل السفير في الموجود في أحد أرقى وأغلى أحياء العاصمة الامريكية، بثمن زهيد وفى ظروف غير شفافة دون أن يكون للأمر أي مبرر، هو استمرار لنفس الشراهة التي ذهب ضحيتها العديد من العقارات والمرافق الأساسية والحساسة"، حسب البيان



وعدد البيان ما قال إنها أمثلة من عمليات بيع قطع أرضية في نواكشوط وروصو ونواذيبو، "في الوقت الذي تفتقر فيه الدولة إلى العقارات، حيث يوجد الكثير من مصالحها، في أماكن مؤجرة غير لائقة ومبعثرة في جميع أحياء العاصمة".



والغريب في الأمر -حسب البيان المشترك- أن المداخيل المحصلة من عمليات "البيع" هذه لا يوجد لها أي أثر في الخزينة العامة، وفق تعبيره.



وكان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، أكد يوم أمس الأربعاء، أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن قرار بيع مقر إقامة السفير الموريتاني بواشنطن يراعي مصالح الدولة والمواطنين.



وأشار ولد أجاي إلى أن التقارير التي أعدها الخبراء، تؤكد أفضلية بيع المقر بدل ترميمه، ومن ثم شراء مقر آخر يكون أكثر ملاءمة وجودة، على حد تعبيره.

