المعارضة تواصل أنشطتها ضد تعديل الدستور

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المعارضة تواصل أنشطتها ضد تعديل الدستور


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 21:19



المعارضة تواصل أنشطتها ضد تعديل الدستور
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أعلنت المعارضة الموريتانية المقاطعة للاستفتاء على الدستور مساء اليوم الثلاثاء عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الرافضة للتعديلات الدستورية.


وقالت المعارضة المقاطعة للاستفتاء على الدستور في نقطة صحفية بنواكشوط إنها ستنظم مجموعة من الأنشطة من ضمنها مسيرات في جميع مقاطعات العاصمة، تبدأ غدا الأربعاء من مقاطعات (عرفات، دار النعيم، السبخة) ويشارك فيها جميع الأحزاب المقاطعة.


وأضاف نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد امات أن نظام ولد عبد العزيز يهدد الوحدة الوطنية، ويعاني من مجموعة "من الإخفاقات، والفشل، والتخبط" بحسب تعبيره. 


وبدأت المعارضة الموريتانية المقاطعة لاستفتاء الخامس أغسطس خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الأنشطة للاحتجاج ضد مساعي النظام القائم لتمرير تعديلات دستورية لا تحظى بتوافق الطيف السياسي.




الكلمات المفتاحية : المعارضة, حكومة, دستور
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