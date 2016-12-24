نواذيبو: تأسيس اتحاد جهوي للشباب بحضور رسمي

المعارضة في غامبيا: لا يمكن لأي محكمة إلغاء فوزنا

جدل حول محاولة "بولوري" الفرنسية رشوة الرئيس

إسرائيل تنتقم من السنغال بعد قرار يمنع الاستيطان

حماية المستهلك: المخابز تحتال وأسعارها عالية

مالي: مخاوف من ألفي مقاتل من "داعش"

السودان تسلم تونس أحد مدبري هجوم باردو

التشريح: ولد أبي قتل غرقاً في الصرف الصحي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | نواذيبو: تأسيس اتحاد جهوي للشباب بحضور رسمي https://t.co/vgjvs5kUW5نواذيبو-تأسيس-اتحاد-جهوي-للشباب-بح… https://t.co/8FukbtoLKz
السبت 24 ديسمبر - 14:28
Sahara Media Agency : المعارضة في غامبيا: لا يمكن لأي محكمة إلغاء فوزنا https://t.co/fklsv1OzWX
السبت 24 ديسمبر - 14:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المعارضة في غامبيا: لا يمكن لأي محكمة إلغاء فوزنا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 24 ديسمبر 2016 - 12:43



المعارضة في غامبيا: لا يمكن لأي محكمة إلغاء فوزنا
مواضيع ذات صلة

أكدت المعارضة في غامبيا أن فوز أداما بارو في الانتخابات الرئاسية في غامبيا التي جرت يوم 1 ديسمبر نهائي، مشيرة إلى أنه "لا يمكن لأي محكمة على وجه الأرض" أن تلغيه وذلك عقب الطعن بإلغاء نتائج الانتخابات من طرف يحيى جاميي.
 
وصرح خليفه صالح، المتحدث باسم تحالف المعارضة خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة في بانجول، بأن "الرئيس المنتخب أداما بارو متأكد من فوزه في الانتخابات ولا يمكن لأي محكمة على وجه الأرض أن تتخذا قرارا معاكساً".
 
وأضاف: "هذا موقفه، إنه (بارو) لن يعتمد على ما ستفعله المحكمة ولكن على نتائج الانتخابات، لن ننظر فيما ستقرره هذه المحكمة".
 
ودعا المواطنين في غامبيا إلى التركيز على المشاركة في تنصيب بارو يوم 19 يناير، وحسب الدستور فإن العهدة الحالية ليحي جميه ستنتهي في هذا التاريخ.
 
ومن المفروض أن تنظر المحكمة العليا في غامبيا يوم 10 يناير في الطعن الذي تقدم به الرئيس يحيى جامي الذي يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتنظيم أخرى.
 
وقدم حزب جامي طعنا يوم 13 ديسمبر منددا بالتجاوزات في عملية عد النتائج من طرف اللجنة الانتخابية المستقلة و"تخويف" الناخبين في منطقة.
 
وكان جامي قد أقر بهزيمته يوم 2 ديسمبر وهنأ اداما بارو لكنه تراجع بعد أسبوع ورفض النتائج مطلبا بانتخابات جديدة.
 
وجدد جامي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما تصريحاته الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه سيبقى في السلطة ما دامت المحكمة لم تدل بقرارها في حين أن عدة دول ومؤسسات بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) والأمم المتحدة يطالبونه بترك الرئاسة لبارو وقبول انتقال سلس للسلطة في بلاده.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, غامبيا, يحيى جامي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة