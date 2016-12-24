المعارضة في غامبيا: لا يمكن لأي محكمة إلغاء فوزنا



أكدت المعارضة في غامبيا أن فوز أداما بارو في الانتخابات الرئاسية في غامبيا التي جرت يوم 1 ديسمبر نهائي، مشيرة إلى أنه "لا يمكن لأي محكمة على وجه الأرض" أن تلغيه وذلك عقب الطعن بإلغاء نتائج الانتخابات من طرف يحيى جاميي.



وصرح خليفه صالح، المتحدث باسم تحالف المعارضة خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة في بانجول، بأن "الرئيس المنتخب أداما بارو متأكد من فوزه في الانتخابات ولا يمكن لأي محكمة على وجه الأرض أن تتخذا قرارا معاكساً".



وأضاف: "هذا موقفه، إنه (بارو) لن يعتمد على ما ستفعله المحكمة ولكن على نتائج الانتخابات، لن ننظر فيما ستقرره هذه المحكمة".



ودعا المواطنين في غامبيا إلى التركيز على المشاركة في تنصيب بارو يوم 19 يناير، وحسب الدستور فإن العهدة الحالية ليحي جميه ستنتهي في هذا التاريخ.



ومن المفروض أن تنظر المحكمة العليا في غامبيا يوم 10 يناير في الطعن الذي تقدم به الرئيس يحيى جامي الذي يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتنظيم أخرى.



وقدم حزب جامي طعنا يوم 13 ديسمبر منددا بالتجاوزات في عملية عد النتائج من طرف اللجنة الانتخابية المستقلة و"تخويف" الناخبين في منطقة.



وكان جامي قد أقر بهزيمته يوم 2 ديسمبر وهنأ اداما بارو لكنه تراجع بعد أسبوع ورفض النتائج مطلبا بانتخابات جديدة.



وجدد جامي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما تصريحاته الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه سيبقى في السلطة ما دامت المحكمة لم تدل بقرارها في حين أن عدة دول ومؤسسات بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) والأمم المتحدة يطالبونه بترك الرئاسة لبارو وقبول انتقال سلس للسلطة في بلاده.

