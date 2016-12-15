المعارضة والموالاة ضمن أبرز شخصيات "شي إلوح فشي"



أقامت صحيفة "شي إلوح فشي" الموريتانية الساخرة حفلها السنوي لتكريم الشخصيات التى اختارها قراء الصحيفة الالكترونية كأبرز شخصيات العام 2016.



وضمت لائحة أبرزشخصيات (ش إلوح أفش) "الذين شالوا رأس نعامة العام" شخصيات في المجالات السياسية من الموالاة، والمعارضة، إضافة إلى شخصيات ثقافية وإعلامية ورياضية، بالإضافة إلى أهم المؤسسات والقطاعات الوزارية.



واعتبر الاستطلاع هذا العام أن أبرز شخصية دينية هو الشيخ الشريف علي الرضا الصعيدي، بينما صنف الاستطلاع الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف كأبرز شخصية سياسية توافقية في الأغلبية الرئاسية، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود كأبرز شخصية سياسية توافقية في المعارضة غير المحاورة، ورئيس حزب تمام يوسف ولد حرمة ببانا أبرز شخصية سياسية توافقية في المعارضة المُحاورة؛ فيما تم اختيار نقيب المحامين الشيخ ولد حندي كأبرز شخصية حقوقية خلال العام. .



وتم اختيار محمد غلام ولد الحاج الشيخ كأبرز منتخب برلماني معارض، والخليل ولد الطيب كأبرز منتخب برلماني من الموالاة، والحسن ولد محمد (عمدة عرفات) كأبرز عمدة للعام، وفاطمة منت عبد المالك كأبرز عمدة (سيدة) للعامـ فيما تم اختيار جمعية التنمية والعمل الخيري التي يرأسها الناشط الجمعوي بداه ولد كوار كأبرز هيئة خيرية خلال العام.



أما مُرشح الأغلبية للرئاسيات القادمة فهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في مواجهة مُرشح المعارضة للرئاسيات القادمة الذي حازه الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، فيما فاز الرئيس أعل ولد محمدفال بصفة "أكثر أخبار رئيس سابق خلال العام".

