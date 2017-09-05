المعلومة بنت الميداح : تم وضعي تحت الإقامة الجبرية





سلمت الفنانة الموريتانية وعضو مجلس الشيوخ الملغي المعلومة بنت الميداح اليوم الثلاثاء جواز سفرها وبطاقة هويتها لإدارة الأمن ، على خلفية طلب الأمن الموريتاني استلام أوراقها لمنعها من السفر.



واعتبرت بنت الميداح بعيد تسليم جواز سفرها للأمن أنها أصبحت "تخضع للاقامة الجبرية"، بعد مصادرة الأوراق التي تسمح لها بالسفر خارج البلاد.



وتم وضع المعلومة بنت الميداح شهرين قابلين للتمديد لمدة سنة ، تحت الإقامة الجبرية .



وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية، قد استدعت يوم السبت الماضي، عضو مجلس الشيوخ المعلومة منت الميداح، من أجل استجوابها ضمن تحقيقات تقوم بها الشرطة في موضوع يتعلق بالسيناتور المعتقل محمد ولد غده .