المغرب: اعتقال مهندس كان يخطط لعملية انتحارية في المملكة

اعتقل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع للاستخبارات

الداخلية المغربية، في مدينة "تيفلت" في وسط المغرب، مواطنا مغربيا كان يخطط للقيام بعملية انتحارية ضد أهداف حيوية داخل المملك

وكشفت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أن المعتقل يتابع دراسته الجامعية في كلية الهندسة،وهو موال لتنظيم "داعش"، وبعد تفتيش منزله تم العثور على "وصفة لخلطة كيمياوية لصناعة مادة متفجرات