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المغرب: الملك يقيل عددا من الوزراء بسبب سوء التسيير


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 18:31



المغرب: الملك يقيل عددا من الوزراء بسبب سوء التسيير
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أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء عددا من الوزراء فى الحكومة الحالية بعد تقرير للمجلس الأعلي للحسابات كشف اختلالات فى تسيير وزاراتهم فى الحكومة السابقة لبرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط".

و ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، وبعد استشارة رئيس الحكومة أعفى  محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة .

وأعفي بموجب القرار الملكي محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ، إضافة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

وأقال القرار الملكي العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا .

و قرر العاهل المغربي إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
 
 
ولفت تقرير المجلس إلى أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
 
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.

 ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛ محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
 
وجدد العاهل المغربي الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.
 


الكلمات المفتاحية : الإقالة, التسيير, الحكومة, محمد السادس
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