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المغرب: تشكيل حكومة ائتلاف يتعثر وإيقاف التفاوض


الرباط - صحراء ميديا
الاثنين 9 يناير 2017 - 10:24



المغرب: تشكيل حكومة ائتلاف يتعثر وإيقاف التفاوض
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أعلن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية المكلف، في وقت متأخرمن أمس الأحد، عن نهاية المفاوضات حول التحالف الحكومي المقبل مع عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع، الرابع انتخابيا، لأنه "في وضع لا يملك معه أن يجيب"، ما يعني أن "المفاوضات لن تستمر حول تشكيل الحكومة".

وقال بن كيران في  بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المفاوضات الحكومية توقفت أيضا مع حزب الحركة الشعبية، الخامس انتخابيا، ومع أمينه العام امحند العنصر.

وأشار بن كيران  إلى أنه وجه سؤالا لزعيم التجمع اليميني، الخامس انتخابيا، للمشاركة من عدمها، في التحالف الحكومي، يوم الأربعاء الماضي، في آخر لقاء جمعهما معا.

وقال بأن عزيز أخنوش، زعيم حزب الحمامة، وعده بجواب بعد يومين، وهو ما لم يقم به أخنوش، مفضلا الرد عبر بلاغ حزبي مع 3 أحزاب سياسية أخرى، من بينها حزبان لم يقترح عليهما بن كيران المشاركة في التحالف الحكومي، وهما الاتحاد الدستوري اليميني، السادس انتخابيا، والاتحاد الاشتراكي اليساري، السابع انتخابيا.

وبعد هذا القرار الجديد لرئيس الحكومة المغربية المكلف، بقي مع بن كيران في تحالفه الحزبي للحكومة، حزب التقدم والاشتراكية اليساري، الثامن انتخابيا.

من جهته، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الثاني انتخابيا، بيانا سياسيا، ليل السبت، شدد فيه على "ضرورة تسريع تشكيل الحكومة"، وأنه "غير معني بالتواجد في التحالف الحكومي" المقبل أي الاستمرار في المعارضة.


الكلمات المفتاحية : الحكومة المغربية, المغرب, بنكيران, حكومة التحالف


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