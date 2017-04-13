المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"



أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية تتشكل من سبعة أشخاص يشتبه فى أن لها صلة بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش".



وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الخلية كانت تنشط في فاس و مولاي يعقوب، وتعمل على تجنيد و إرسال مقاتلين مغاربة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا و العراق.



وأشارت الوزارة إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية له أخ سبق ان تمت إدانته وتوقفيه في إطار عملية تفكيك خلية أخرى كانت تخطط للهجوم على مواقع وتنفيذ عمليات في مناطق حيوية واستراتجية في المغرب، وبلدان أوروبية.



وأكدت أن أفراد الخلية كانت بحوزتهم أسلحة بيضاء وبدلات عسكرية ومعدات الكترونية ومبالغ مالية.



وأظهرت آخر إحصاءات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن السلطات المغربية فككت منذ عام 2002 إلى أواخر العام الماضي 167خلية إرهابية، 46 منها تم تفكيكها منذ 2013 على صلة وثيقة بتنظيم داعش في سوريا والعراق.

