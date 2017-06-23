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المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 23 يونيو 2017 - 11:02



المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"
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أعلنت السلطات المغربية تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، خطّطت لشن اعتداءات "نوعية" تستهدف خصوصاً مواقع سياحية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إن الأعضاء الأربعة في هذه الخلية اعتُقلوا الخميس في مدينة اصويرة السياحية في الجنوب المغربي.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء خططوا خصوصا لارتكاب اعتداءات "نوعية" واستهداف "منشآت حساسة ومواقع سياحية في المدينة السياحية.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية أنها صادرت خلال العملية الأمنية  "أسلحة بيضاء، وهواتف "،  ولوازم أخرى كانت ستستخدم فى العمليات.

وكان أعضاء الخلية يعتزمون "توسيع رقعة عملياتهم الإرهابية لتشمل مدناً أخرى بالمملكة"، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

وكانت السلطات المغربية في السنتين الماضيتين قد فككت عددا كبيرا من الخلايا المرتبطة بالتنظيم واعتقلت أشخاصا يُتشبه في تجنيدهم عناصر لصالحه.
 


الكلمات المفتاحية : الارهاب, المغرب, خلايا, داعش
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