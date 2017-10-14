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المغرب: تفكيك خلية من 11 فردا متهمة ب"الإرهاب"


صحراء ميديا + وكالات
السبت 14 أكتوبر 2017 - 18:43



المغرب: تفكيك خلية من 11 فردا متهمة ب"الإرهاب"
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أوقفت السلطات المغربية، اليوم السبت 11 شخصا في مدن مختلفة قالت إنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن أعضاء الخلية الذين ينشطون في مدن "فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع التنظيم ".

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية حجز أسلحة نارية وذخيرة وعبوات غاز وقنابل مسيلة للدموع ومواد كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات، إضافة إلى سترتين لإعداد أحزمة ناسفة وغيرها من المواد.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام مغربية صباح اليوم فريقا من المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحاصر مبنى في أحد أحياء فاس (شمال).

وقام عناصر من الجهاز النخبوي التابع للشرطة المغربية باعتقال "العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه"، بحسب بيان الداخلية.
 


الكلمات المفتاحية : الارهاب, المغرب, داعش, هجمات
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