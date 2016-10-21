المغرب توقع على 19 اتفاقية تعاون مع رواندا





وقعت المغرب أمس الخميس على 19 اتفاقية تعاون مع رواندا لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين .







وبدأ العاهل المغربي محمد السدس جولته الإفريقية من العاصمة الرواندية كيغالي وتدخل زيارته في اطار تعزيز العلاقات مع دول شرق افريقيا.







وتعد زيارة العاهل المغربي محمد السادس الى بلدان شرق افريقيا هي الأولى من نوعها منذ تنصيبه ملكا 1999، وتكتسي هذه الجولة التي تشمل تنزانيا و إثيوبيا بعدا إستراتجيا اقتصاديا، من خلال تعزيز العلاقات مع هذه الدول وتحقيق التنمية المتبادلة.







وفي تصريح لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزور قال إن الزيارة جاءت لتبرهن على أن الشراكة "جنوب -جنوب" لها معنى يتجسد في الأفعال، وفق تعبيره.







و أعلن المغرب الشهر الماضي عزمه استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام 3 عقود، ورحب عدة أعضاء من دول الاتحاد بخطوة المغرب في اتجاه عودتها الى المنظمة الافريقية.

