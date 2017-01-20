المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان

طائرة موريتانية تحدد مستقبل جامي

الكونغو تفاجئ حامل اللقب، وتعتلي الصدارة‎

نجاح الوساطة.. وجامي يغادر غامبيا

غامبيا: شروط جامي للتنازل عن الحكم

جامي.. خيارات اللجوء التي تلوح في الأفق

"إيكواس" يمدد مهلته لأربع ساعات أخرى

كوت ديفوار والمغرب.. لا بديل عن الفوز

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان https://t.co/vgjvs5kUW5المغرب-ثانيا-بعد-فوزه-الأول-في-الكان_a333… https://t.co/WekqxJ2URD
الجمعة 20 يناير - 23:03
Sahara Media Agency : المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان https://t.co/3wmok88sYZ
الجمعة 20 يناير - 23:01
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان


انواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 21:51



المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان
مواضيع ذات صلة

حقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا بالغابون، بعد ما سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد منتخب توغو، ضمن المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب اوييم.

وبدأت المباراة بحذر من الفريقين إلا أن منتخب توغو باغت الدفاع المغربي بافتتاحه التسجيل عن طريق اللاعب ماثيو دوسيفي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

هدف استفز منتخب أسود الأطلس المطالب بالفوز إن كان يريد مواصلة مشواره في البطولة، فالخسارة تعني الخروج من الكان مبكرا.

الرد على توغو جاء قاسيا، إذ افتتح المغربي عزيز بوهدز مجال التسجيل للمنتخب في أول أهدافهم في البطولة في الدقيقة 14.

وبعد التسجيل سيطر المغرب على اللعب بشكل شبه كامل، وصار دفاع توغو عاجز عن توقيف الهجمات الكثيفة لمنتخب المغرب، ليضيف ورومان سايس الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وبعد التفوق المغربي بالهدفين، هدأت هجمات الأسود وتمحور اللعب في الوسط بمداورتها بين الوسط والدفاع لينتهي الشوط الأول بتفوق منتخب المغرب باللعب وبالنتيجة.

وفي الشوط الثاني حاول رفاق آديبايور تعديل النتجية لكن دفاع المغرب كان متماسكا ولم يستطع هجوم توغو إختراقه في ظل عدم جدية المغرب في تعزيز النتيجة، فكانت أغلب هجماته عشوائية تفتقد إلى التركيز.

ومع مرور الوقت بدت توغو عاجزة عن اختراق حصون دفاع المغرب، ما تسبب في دخول مرماها الهدف الثالث في الدقية 72 عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من يوسف الناصيري، هدف أثبت تفوق منتخب المغرب لتنتهي المباراة بفوز المغرب.

فوز جعل المغرب يقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الكونغو الذي تعادل في وقت سابق اليوم مع منتخب ساحل العاج حامل اللقب، القابع في المركز الثالث بنقطتين، إذ لا زال بعد مرور جولتين من البطولة يقدم مباراة مخيبة للآمال، فيما يتذيل الترتيب توغو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة استطاع تحصيلها في الجولة الماضية بعد تعادله مع منتخب الفيلة.


الكلمات المفتاحية : المغرب, توغو, كان 2017, مباراة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة