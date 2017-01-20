المغرب ثانيا بعد فوزه الأول في الكان



حقق المنتخب المغربي فوزه الأول في بطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا بالغابون، بعد ما سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضد منتخب توغو، ضمن المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب اوييم.



وبدأت المباراة بحذر من الفريقين إلا أن منتخب توغو باغت الدفاع المغربي بافتتاحه التسجيل عن طريق اللاعب ماثيو دوسيفي في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.



هدف استفز منتخب أسود الأطلس المطالب بالفوز إن كان يريد مواصلة مشواره في البطولة، فالخسارة تعني الخروج من الكان مبكرا.



الرد على توغو جاء قاسيا، إذ افتتح المغربي عزيز بوهدز مجال التسجيل للمنتخب في أول أهدافهم في البطولة في الدقيقة 14.



وبعد التسجيل سيطر المغرب على اللعب بشكل شبه كامل، وصار دفاع توغو عاجز عن توقيف الهجمات الكثيفة لمنتخب المغرب، ليضيف ورومان سايس الهدف الثاني في الدقيقة 21.



وبعد التفوق المغربي بالهدفين، هدأت هجمات الأسود وتمحور اللعب في الوسط بمداورتها بين الوسط والدفاع لينتهي الشوط الأول بتفوق منتخب المغرب باللعب وبالنتيجة.



وفي الشوط الثاني حاول رفاق آديبايور تعديل النتجية لكن دفاع المغرب كان متماسكا ولم يستطع هجوم توغو إختراقه في ظل عدم جدية المغرب في تعزيز النتيجة، فكانت أغلب هجماته عشوائية تفتقد إلى التركيز.



ومع مرور الوقت بدت توغو عاجزة عن اختراق حصون دفاع المغرب، ما تسبب في دخول مرماها الهدف الثالث في الدقية 72 عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من يوسف الناصيري، هدف أثبت تفوق منتخب المغرب لتنتهي المباراة بفوز المغرب.



فوز جعل المغرب يقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الكونغو الذي تعادل في وقت سابق اليوم مع منتخب ساحل العاج حامل اللقب، القابع في المركز الثالث بنقطتين، إذ لا زال بعد مرور جولتين من البطولة يقدم مباراة مخيبة للآمال، فيما يتذيل الترتيب توغو ترتيب المجموعة بنقطة واحدة استطاع تحصيلها في الجولة الماضية بعد تعادله مع منتخب الفيلة.