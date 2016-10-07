المغرب.. ثاني انتخابات في ظل الدستور الجديد

موريتانيا : جهود حكومية لإعادة إعمار بلدية تضررت من السيول

مصرع 11 شخصا فى أعمال عنف بأفريقيا الوسطى

إنشاء معهد موريتاني للتكوين فى مجال التراث والثقافة

ولد الشيخ: لا توجد مواد محصنة.. وإرادة الشعب فوق الدستور

ورشة بنواكشوط تبحث العلاقة بين الفاعلين فى القضاء

موريتانيا : شجار داخل إحدى جلسات الحوار السياسي

إلغاء الشيوخ وتغيير العلم أبرز نقاط وثيقة الحزب الحاكم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : المغرب.. ثاني انتخابات في ظل الدستور الجديد https://t.co/nG8b0eMeiX
الجمعة 7 أكتوبر - 11:15
Sahara Media Agency : موريتانيا : جهود حكومية لإعادة إعمار بلدية تضررت من السيول https://t.co/PQVE1G3ROi
الجمعة 7 أكتوبر - 11:10
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المغرب.. ثاني انتخابات في ظل الدستور الجديد


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 09:01



المغرب.. ثاني انتخابات في ظل الدستور الجديد
مواضيع ذات صلة
 

توجه الناخبون في المغرب اليوم الجمعة  إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ظل الدستور الجديد.


وذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخليّة المغربية أنه حسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية ، مضيفا أن عملية التصويت ستتم، طبقا للقانون، اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها ، حسب البيان .


وتعتبر الانتخابات اختبارا حقيقيا لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في انتخابات 2011، بـ 107 من المقاعد ، وهي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور عام 2011 الذي انبثق في أجواء الربيع العربي.

و يُتوقع أن يشارك في الإنتخابات نحو 16 مليون ناخب لاختيار 365 نائبا، من أصل نحو 700 مرشح.

ورغم أن الانتخابات الحالية يتنافس فيها 30 حزبا، من المتوقع أن تشتد المنافسة على المراتب الأولى بين أحزاب ثلاثة، هي حزب: العدالة والتنمية قائدُ الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، وحزبا الأصالة والمعاصرة المعارض والاستقلال المنشق عن الائتلاف الحاكم، وذلك بالنظر إلى تغطية هذه الأحزاب جميع الدوائر المحلية البالغة 92 دائرة.


وتمثل انتخابات اليوم  اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد التحالف الحكومي لمدة خمسة أعوام، اتَّخذ خلالها قرارات إصلاحية مثيرة للجدل، لتأثيرها بشكل خاص على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وفق منتقديه.


وإلى جانب آلاف المراقبين المحليين، سمحت السلطات المغربية لـ 92 مراقبا دوليا من ست منظمات أجنبية، بالإشراف على هذه الانتخابات التي تجري بالتصويت على قوائم محلية، إضافة إلى التصويت على قائمتين وطنيتين: الأولى للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة وتضم 30 مقعدا. وترمي القائمتان إلى ضمان حضور وافر لهاتين الفئتين في مجلس النواب.



الكلمات المفتاحية : المغرب, انتخابات, دستور


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة