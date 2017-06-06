المغرب: طلاب موريتانيا يستنكرون فض اعتصامهم



استنكر اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفارة الموريتانية للشرطة من أجل فض اعتصام طلابي أمام السفارة "بالقوة"، مؤكدا أنه يتنافى مع الأعراف القانونية.



وأوضح الاتحاد في بيان وزعه، أن الطلاب كانوا قد قرروا الدخول في اعتصام أمام السفارة، احتجاجا على مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمنح، قبل أن تفضه الشرطة المغربية.



وأشار البيان إلى أنه كان الأولى بالسفارة باعتبارها الممثل الوحيد للدولة الاستماع إلى المعتصمين والسعي في مشاكلهم، بدل استدعاء الشرطة وادعاء أن "الاعتصام يشكل خطرا على البعثة الدبلوماسية".



وطالب الاتحاد السلطات بوضع حد "للاستهتار بالحقوق المشروعة للطلبة وفي مقدمتها إبقاء معايير المنح التي كانت موجودة خلال السنوات الماضية".



وحملت النقابة وزارة التعليم العلمي كامل المسؤولية عما جرى من تلاعب فج بمعايير اسناد المنح، على حد تعبيرهم.

