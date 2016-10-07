المغرب: نهاية التصويت وبداية ترقب "العدالة" وتطلع "الأصالة"

ظروف الانتخابات



ألقت الظروف الأمنية بظلالها على انتخابات المغرب، إذ أعلنت السلطات المغربية منذ أيام تفكيك خلية تتكون من عدة نسوة، قالت إنهن كن يخططن لتفجير أحد مراكز الاقتراع.



وبدا واضحاً في شوارع المدن المغربية الكبيرة وبالقرب من مراكز التصويت، حجم الاستعدادات التي قامت بها السلطات لتأمين الانتخابات.



وتؤكد الجهات الرسمية أنه لم تسجل أي حوادث، وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ رسمي أصدرته مساء اليوم إن الانتخابات "جرت في ظروف عادية بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة".



وفيما يتعلق بخروقات سير العملية الديمقراطية، فقد سمحت السلطات المغربية لهيئات الرقابة المحلية بالاطلاع على سير العملية الانتخابية، وضمت هذه الهيئات آلاف المراقبين من بينهم ممثلون للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة، كما حضر مراقبون دوليون.



وتشير المصادر الرسمية إلى تحسين كبير في سير العملية الانتخابية بالمقارنة مع ما كان يجري في السابق، وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن هذا التحسن يظهر في الحملة الانتخابية التي لم تتعدد الشكاوى فيها 100 شكاية، مقابل 500 شكاية في انتخابات 2011.



وأوضح الوزير في تصريحات أدلى بها قبيل إغلاق الحملة الانتخابية، أن عدد التظاهرات في الانتخابات ارتفع بنسبة خمسين في المائة بالمقارنة مع انتخابات 2011، وتضاعف أربع مرات بالمقارنة مع انتخابات 2011، ومع ذلك تراجع عدد الخروقات والشكاوى، مشيراً إلى أن هناك "تحسنا كبيرا جدا" في سير العملية الانتخابات.



في غضون ذلك أفادت السلطات المحلية لإقليم زاكورة، جنوبي المغرب، أنه قد تم التحقيق مع أحد أعضاء مكتب التصويت بعد اتهامه من طرف ممثل أحد المرشحين باستمالة أصوات الناخبين داخل فضاء مكتب التصويت، وهو ما يجرمه القانون الانتخابي.



وقالت المصادر الرسمية إن الدرك المغربي تولى التحقيق مع المتهم، فيما بدأت إجراءات محاكمته إذ أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تعليمات بالاستماع إلى شاهد في القضية.

