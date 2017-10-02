المغرب وإثيوبيا وغينيا الاستوائية تطلب استضافة "الشان"



أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن المغرب وإثيوبيا وغينيا الاستوائية، قدمت ترشيحها رسميا لاستضافة الطبعة الخامسة من بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، المقررة شهر يناير المقبل.



وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قر ر سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للمحليين من كينيا بسبب تأخر الأشغال، في الوقت الذي ستنطلق فيه المنافسات مطلع شهر يناير من السنة المقبلة.



وجاء هذا القرار بعد تقرير رفعته لجنة المتابعة بالكونفدرالية الإفريقية أكد عدم جاهزية كينيا لاحتضان البطولة الإفريقية بعد أربعة أشهر.



ومنح المكتب التنفيذي مهلة سبعة أيام للبلدان الراغبة في احتضان المنافسة من أجل تقديم ترشحيها لاحتضان البطولة.



وتقام بطولة كأس افريقيا للاعبين المحليين كل سنتين، بمشاركة 16 منتخبا يتشكلون من لاعبين ينشطون في البطولات الوطنية المحلية في الدول الافريقية.

