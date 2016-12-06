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المغرب واسبانيا يصادران 2.5 طناً من الكوكايين


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 - 19:15



المغرب واسبانيا يصادران 2.5 طناً من الكوكايين
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قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة صادرت 2575 كيلوجراماً من الكوكايين على قارب صيد في البحر المتوسط، وإنها ونظيرتها المغربية اعتقلا 24 شخصاً يشتبه في انتمائهم لعصابة تهريب مخدرات.
 
وقالت الوزارة إن المجموعة تعمل في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وتسير أسطولا كبيرا من القوارب الأمر الذي يسمح لها بتوزيع شحنات الكوكايين ويجعل من الصعب رصدها.
 
وأضافت أن شحنة القارب جاءت من أمريكا الجنوبية وكانت في طريقها إلى إسبانيا.
 
وتألفت المجموعة من إسبان وكولومبيين ومغاربة، واعتقلت الشرطة 18 شخصا في المغرب وستة في إسبانيا.
 
وقالت الوزارة إن المخدرات صودرت على متن قارب قبالة ساحل المغرب، وإن الأشخاص الذين كانوا على متنه، وعددهم 12، ألقوا حزما تحوي الكوكايين من القارب بعد أن حاصرتهم سفن الشرطة وطائرة هليكوبتر.
 


الكلمات المفتاحية : اسبانيا, المغرب, شرطة, مخدرات


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