المغرب يتجه لتبني معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي

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المغرب يتجه لتبني معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 19 يناير 2017 - 14:17



المغرب يتجه لتبني معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي
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تبنى أعضاء مجلس النواب المغربي يوم أمس الأربعاء بالاجماع مشروع قانون بشأن المصادقة على معاهدة تأسيس الاتحاد الأفريقي، تمهيدا لعودة مرتقبة للمملكة إلى المنظمة الأفريقية.
 
ومن المنتظر أن ينظر مجلس المستشارين اليوم الخميس في القانون، ثم يعيده إلى مجلس النواب الجمعة المقبل للمصادقة النهائية عليه.
 
وخلال نقاش القانون أمام مجلس النواب، قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، إن عودة المغرب للاتحاد الافريقي، تحظى بدعم 40 دولة أفريقية من الدول الأعضاء في الاتحاد.
 
ويفتح هذا القانون الباب رسميا لعودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية التي يفترض أن تتقرر نهاية يناير الحالي في قمة أفريقية في أديس ابابا من خلال تصويت قادة الدول.
 
وكان المغرب أعلن شهر يوليو الماضي رغبته في الانضمام مجددا إلى المنظمة التي غادرها في 1984.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, المغرب


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