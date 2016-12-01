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المغرب يتهم "زوما" بعرقلة عودته للاتحاد الأفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 18:10



المغرب يتهم "زوما" بعرقلة عودته للاتحاد الأفريقي
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أعلن  المغرب اليوم الخميس  تنديده  بالمحاولات المتواصلة لرئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي انكوسازانا دلاميني ـ زوما المضادة لقرار عودة المغرب و احتلاله لمكانته الطبيعية داخل أسرة الإتحاد الإفريقي.

 

وأكد بيان لوزارة الخارجية والتعاون أن زوما تقوم بإختراع شرط إجرائي جديد غير مسبوق لا يتلائم مع نصوص ولا ممارسات المنظمة، مشيرا إلى أن  رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي تتناقض مع واجب حيادها "ومع قواعد ونظم المنظمة وإرادة دولها الأعضاء" ، وفق البيان.


وأوضحت الوزارة  في بيانها أن المغرب يتمتع بالوثائق الداعمة بمن طرف أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء ارسلوا تأييدهم لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الافريقية  ابتداء من القمة القادمة إلى رئيسة لجنة الإتحاد الافريقي.

  

وفي سبتمبر الماضي ، طلب المغرب رسميا العودة إلى الاتحاد الإفريقي ، المنظمة التي غادرها في 1984 احتجاجا على قبول مايسمى بالجمهورية العربية الصحراوية التي أعلنتها "جبهة البوليساريو ".  

 

و في رسالة من الرباط موجهة إلى قمة الاتحاد في الإفريقي المنظمة منتصف يوليو في كيغالي ، أكد الملك محمد السادس أن الوقت قد حان ليحتل المغرب مكانته الطبيعية داخل أسرته المؤسسية.


ومن المقرر ان يصوت أعضاء الاتحاد الإفريقي على عودة المغرب إلى المنظمة في القمة المقبلة التي ستنعقد مع بداية عام 2017 في أديس بابا.



الكلمات المفتاحية : الاتحاد الأفريقي, المغرب, مفوضية


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