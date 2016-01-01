المغرب يحتج على المماطلة في عودته للاتحاد الأفريقي



أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفيا بالرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو ، دعاه فيه إلى التدخل لدى رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي لتقوم بتوزيع طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.



وحسب بيان للديوان الملكي، فإن "رد الرئيس أتشادي كان إيجابيا"، مؤكدا أنه "سيقوم بما هو مطلوب بهذا الشأن".



وتحدد المادة 29 من النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي أنه يجوز لأي دولة أفريقية، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذا القانون، أن تخطر رئيس الهيئة عن عزمها على الانضمام إلى هذا القانون وقبولها كعضو في الاتحاد".



وكان طيب فاسي الفهري مستشار الملك محمد السادس ووزير الخارجية السابق، سلم رئيسة اللجنة الإفريقية نسخة من طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، خلال لقاء جمعهما في 22 سبتمبر في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

