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الاثنين 12 يونيو - 22:12
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المغرب يرسل طائرات تحمل مواد غذائية إلى قطر


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 12 يونيو 2017 - 17:51



المغرب يرسل طائرات تحمل مواد غذائية إلى قطر
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أعلنت المملكة المغربية  اليوم الإثنين قرارا بإرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
 
ويأتى القرار وفقا لبيان من الخارجية المغربية "تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية".
 
ولفت البيان إلى "أن القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين قطر ودول شقيقة أخرى"، مشيرا إلى استعداد المغرب لـ"بذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل" بين الدول الخليجية الأطراف في الأزمة.
 
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربي قد أعلنت فى بيان أمس الأحد أن المغرب يتابع بانشغال بالغ "تدهور العلاقات" في الأيام الأخيرة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، وقطر من جهة أخرى.

ودعا المغرب، دول الخليج لـ"ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة، وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس التعاون الخليجي".
 
وكشف البيان، أنه منذ اندلاع هذه الأزمة قام العاهل المغربي الملك محمد السادس،بـ"اتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف".
 
وعبّر المغرب، عن أمله في "أن يشكل شهر رمضان عامل إلهام لروح التضامن والتوافق الضروري من أجل تجاوز الخلافات الحالية، حتى يبقى مجلس التعاون الخليجي نموذجا للتعاون الإقليمي، ومحركا للعمل العربي المشترك".
 


الكلمات المفتاحية : الغذاء, المغرب, قطر, مساعدات
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