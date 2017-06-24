المغرب يستدعي سفيره في هولندا "للتشاور"



استدعى المغرب، مساء اليوم السبت، سفيره في لاهاي بهولندا احتجاجاً على تعاطي السلطات الهولندية مع ملف مهرب مخدرات من أصل مغربي تلاحقه العدالة المغربية.



وجاء الإعلان عن القرار في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أوضح أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، وتمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا.



وأضاف البيان المغربي أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015.



وأشار البيان إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.



وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه "يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات"، وفق نص البيان.



وتابع البيان أن "المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية".



وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.

