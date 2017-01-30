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المغرب يستعيد مقعده الأفريقي رغم المعارضة


أديس أبا - صحراء ميديا
الاثنين 30 يناير 2017 - 17:18



المغرب يستعيد مقعده الأفريقي رغم المعارضة
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صادق مجلس رؤساء الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على عودة المغرب إلى المؤسسة القارية التي غاب عنها منذ 32 عاماً.
 
وجرى التصويت على قرار استعادة المغرب لمقعده الأفريقي، وراء أبواب مغلقة في إحدى قاعات مباني الاتحاد الأفريقي، إذ تم اعتماد القرار الأغلبية بعد أن صوت عليه بالإيجاب 39 عضواً.

ويأتي التصويت بأغلبية ساحقة على عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، رغن الحراك المعارض لهذه العودة والذي قادته الجزائر وجنوب أفريقيا، من خلال تأجيل التصويت.
 
وكان المغرب قد طالب منتصف العام الماضي باستعادة مقعده الأفريقي، وخاض حملة دبلوماسية قوية من أجل التعبئة لعودته إلى الحضن الأفريقي.
 
وحضر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، وأجرى لقاءات مكثفة خلال اليومين الأخيرين مع قادة القارة المشاركين في القمة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, المغرب


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