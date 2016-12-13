المغرب يسعى لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين



أطلقت المملكة المغربية، المرحلة الثانية، من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين، مع نهاية هذا العام، بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.



وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين، التي تمت خلال سنة 2014، أعطى العاهل المغربي، تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا في نهاية سنة 2016".



وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".



وكان المغرب القريب من أوروبا، قد تحول في العشر سنوات الماضية، من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين، لا سيما مع الأزمة المالية العالمية التي تضررت منها أوروبا.

