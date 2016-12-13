تيلرسون.. "صديق بوتن" يقود الدبلوماسية الأمريكية

وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري

اللجنة الانتخابية: طعن جامي لن يغير أي شيء

المغرب يسعى لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين

النقد الدولي يدعم التقدم الاقتصادي بساحل العاج

زعماء غرب أفريقيا إلى غامبيا للوساطة فى الأزمة

شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها

عزيز يوزع مضخات الطاقة الشمسية على مزارعين بوادان‎

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري https://t.co/9CG3aJTLMm
الثلاثاء 13 ديسمبر - 13:46
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري https://t.co/vgjvs5kUW5وزيرة-موريتانية-تنبهر-بتجربة-مستشفى-م… https://t.co/zaee56wDEO
الثلاثاء 13 ديسمبر - 13:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المغرب يسعى لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 11:17



المغرب يسعى لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين
مواضيع ذات صلة

أطلقت المملكة المغربية، المرحلة الثانية، من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير القانونيين، مع نهاية هذا العام، بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.
 
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين، التي تمت خلال سنة 2014، أعطى العاهل المغربي، تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا في نهاية سنة 2016".
 
وقال جان بول كافالييري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "المغرب حقق الأهم فيما يخص قانون الهجرة والمهاجرين وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".
 
وكان المغرب القريب من أوروبا، قد تحول في العشر سنوات الماضية، من بلد عبور المهاجرين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين، لا سيما مع الأزمة المالية العالمية التي تضررت منها أوروبا.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, مهاجرين, هجرة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة