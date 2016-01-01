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المغرب يطلب تدخل الرئيس التشادي للعودة إلى الاتحاد الإفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 1 نونبر 2016 - 10:59



المغرب يطلب تدخل الرئيس التشادي للعودة إلى الاتحاد الإفريقي
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طلب الملك المغربي محمد السادس من الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو ، التدخل لدى رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي لتقوم بتوزيع طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
 

وحسب بيان للديوان الملكي، فإن "رد الرئيس أتشادي كان إيجابيا"، مؤكدا أنه "سيقوم بما هو مطلوب بهذا الشأن".
 

و تحدد المادة 29 من النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي  أنه يجوز لأي دولة أفريقية، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذا القانون، أن تخطر رئيس الهيئة عن عزمها على الانضمام إلى هذا القانون وقبولها كعضو في الاتحاد".


وكان طيب فاسي الفهري مستشار الملك محمد السادس و وزير الخارجية السابق ، سلم رئيسة اللجنة الإفريقية نسخة من طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، خلال لقاء جمعهما في 22 سبتمبر في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.


الكلمات المفتاحية : الاتحاد الأفريقي, المغرب, تشاد


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