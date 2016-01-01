المغرب يطلب تدخل الرئيس التشادي للعودة إلى الاتحاد الإفريقي

طلب الملك المغربي محمد السادس من الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو ، التدخل لدى رئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي لتقوم بتوزيع طلب المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.



وحسب بيان للديوان الملكي، فإن "رد الرئيس أتشادي كان إيجابيا"، مؤكدا أنه "سيقوم بما هو مطلوب بهذا الشأن".