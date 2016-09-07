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المغرب يعتقل ثلاثة أفراد على صلة بداعش


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 7 سبتمبر 2016 - 13:43



المغرب يعتقل ثلاثة أفراد على صلة بداعش
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة متطرفين ينشطون بوجدة والدار البيضاء وفاس.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن حد المعتقلين شقيق مقاتل سابق بالساحة السورية والعراقية يقضي حاليا عقوبة سجنية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
 
وأكد البلاغ أن العملية الاستباقية، تأتي في إطار تتبع التهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، مكنت من الكشف عن عدة مشاريع إرهابية خطيرة بلغت مراحل متقدمة في التحضير بتنسيق وثيق مع عناصر ميدانية موالية ل"داعش".

وقد أسفرت العملية عن حجز كميات من مواد كيماوية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى قنينتين تحتويان على مواد سائلة مشبوهة ومسحوق معدني وطنجرة ضغط وأسلاك كهربائية وكمية من المسامير وآلة لقياس التيار الكهربائي وأنابيب بلاستيكية وأسلحة بيضاء وسواطير وكذا رسم يرمز لراية "داعش".
 
وأضاف أن أفراد هذه الخلية الإرهابية خططوا بعد تنفيذهم لهذا المشروع الإرهابي، للالتحاق بمعاقل فرع "داعش" بليبيا عبر الحدود الشرقية للمملكة، مشيرا إلى أن أفراد المجموعة سيقدمون إلى العدالة فور انتهاء البحث.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, المغرب, خلية, داعش


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