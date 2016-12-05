المغرب يعزز أسطوله الجوي ببوينغ "دريملاينر"



تسلم المغرب طائرة ركاب من نوع بوينغ بـ787 "دريملاينر" ليعزز بذلك أسطوله من الطيران المدني الذي يضم 55 طائرة.



وأوضحت الخطوط الملكية المغربية، في بيان أمس الأحد أن هذه الطائرة هي الخامسة من هذا النوع في أسطولها، والتي تعد من أواخر الابتكارات المنجزة في صناعة الطيران المدني العالمي.



في غضون ذلك، أكد نائب رئيس فرع شركة "بوينغ" في المغرب، منير إحسان، أن تسليم "الدريملاينر" الخامسة إلى الخطوط الملكية المغربية سيقدم دعما قويا للمشاريع التوسعية للخطوط الملكية، وسيساهم أيضا في تعزيز انفتاح المغرب على العالم.



وقال إحسان، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس شركة "بوينغ"، مكلفا بالمبيعات الدولية والتسويق، إنه "بنجاعتها الطاقية وتجربتها الجيدة بالنسبة للركاب، ستوفر الطائرة 787 دعما قويا لأنشطة الخطوط الملكية المغربية، ومشروعها التوسعي من خلال تعزيز انفتاح المغرب على العالم".



وتعزز طائرة البوينغ "بـ 787 دريملاينر''، التي تضم 274 مقعدا (256 بالدرجة الاقتصادية و18 خاصة بدرجة رجال الأعمال)، تعزز أسطول الخطوط الملكية المغربية الخاص بالطائرات بعيدة المدى ليصل إلى 10 طائرات.

